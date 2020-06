Какой сегодня праздник 16 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 16 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат.

В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву

Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву совершилось 16 июня 1606 года.

Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объявлявшего себя истинным царевичем Димитрием. Святые мощи были торжественно перенесены и положены в Архангельском соборе Московского Кремля, «в приделе Иоанна Предтечи, идеже отец и братья его».

День защиты детей Африки (Day of the African Child)

Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканского единства (Organization of African Unity) в мире отмечается Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child), известный также как День защиты детей Африки.

Впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

Лукьян Ветряк

Народный праздник «Лукьян Ветряк» отмечается 16 июня (по старому стилю - 3 июня). В этот день православная церковь вспоминает святых мучеников Лукиана Бельгийского и Лукиана (Лукиллиана) Антиохийского. Другие названия праздника: «Лукьян», «День Луки», «Ветреник», «Колодец». Ветряком день прозвали потому, что 16 июня по направлению ветров судили о будущей погоде и урожайности. В народе по этому поводу говаривали: «На Лукиана не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует».

Также сегодня, 16 июня, отмечают такие праздники:

- День Блума в Ирландии

- День чекушки

- Международный день морской черепахи (World Sea Turtle Day)

- День отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов

- Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)

- Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки

- День свежих овощей (Fresh Veggies Day) в США

- День шоколадной помадки (National Fudge Day) в США

- День молодежи в ЮАР

- День инженера в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Павел, Феодосий, Павла, Афанасий, Лукьян, Юлиан, Ипатий, Дмитрий, Денис, Клавдий, Маркеллин, Ахилл (Ахилла), Иерия, Иоланта, Лукиллиан, Максиан (Максион), Папий (Папп), Сатурнин (Саторнин).

Что происходило 16 июня в прошлые годы

1633 - суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.

1784 - в Голландии запрещена оранжевая одежда.

1816 - после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».

1862 - в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появляется полуголой, что приведет к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.

1871 - принятие «Акта университетских тестов» позволил студентам поступать в Оксфорд и Кэмбридж без прохождения религиозных тестов.

1894 - по инициативе Пьера де Кубертена собирается конгресс по вопросу об учреждении (возобновлении проведения) Олимпийских игр.

1903 - В США зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».

1918 - в Советской России официально восстановлена смертная казнь.

1920 - в Гааге открылся международный трибунал Лиги Наций.

1924 - в Атлантик-сити (Нью-Джерси, США) женщинам запрещено курить.

1925 - в Гурзуфе (Крым) открылся пионерский лагерь «Артек»

1934 - создан Союз писателей Украины.

1963 - стартовал «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом.

1974 - в Сомали объявлено о закрытии вузов на год с тем, чтобы студенты обучили кочевников страны грамоте.

1983 - Папа Римский прибыл с официальным визитом в Польшу, где вел переговоры с генералом Ярузельским и Лехом Валенсой.

1983 - Ю. В. Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.

1994 - Швеция приняла решение о строительстве моста и туннеля в Данию.

1995 - международный олимпийский комитет избрал Солт-Лейк-Сити местом проведения зимней Олимпиады 2002 года.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 июня. Какие праздники будут завтра?

