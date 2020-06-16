Общество
Какой сегодня праздник 16 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 16 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву
Перенесение святых мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву совершилось 16 июня 1606 года.
Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объявлявшего себя истинным царевичем Димитрием. Святые мощи были торжественно перенесены и положены в Архангельском соборе Московского Кремля, «в приделе Иоанна Предтечи, идеже отец и братья его».
День защиты детей Африки (Day of the African Child)
Фото pixabay.com
Ежегодно 16 июня по инициативе Организации африканского единства (Organization of African Unity) в мире отмечается Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child), известный также как День защиты детей Африки.
Впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий, проводимых в рамках Дня по всему миру, стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.
Лукьян Ветряк
Народный праздник «Лукьян Ветряк» отмечается 16 июня (по старому стилю - 3 июня). В этот день православная церковь вспоминает святых мучеников Лукиана Бельгийского и Лукиана (Лукиллиана) Антиохийского. Другие названия праздника: «Лукьян», «День Луки», «Ветреник», «Колодец». Ветряком день прозвали потому, что 16 июня по направлению ветров судили о будущей погоде и урожайности. В народе по этому поводу говаривали: «На Лукиана не ложись спать рано, а приглядывайся, откуда ветер дует».
Также сегодня, 16 июня, отмечают такие праздники:
- День Блума в Ирландии
- День чекушки
- Международный день морской черепахи (World Sea Turtle Day)
- День отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов
- Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances)
- Международный день солидарности с борющимися народами Южной Африки
- День свежих овощей (Fresh Veggies Day) в США
- День шоколадной помадки (National Fudge Day) в США
- День молодежи в ЮАР
- День инженера в Аргентине
Сегодня именины празднуют: Павел, Феодосий, Павла, Афанасий, Лукьян, Юлиан, Ипатий, Дмитрий, Денис, Клавдий, Маркеллин, Ахилл (Ахилла), Иерия, Иоланта, Лукиллиан, Максиан (Максион), Папий (Папп), Сатурнин (Саторнин).
Что происходило 16 июня в прошлые годы
1633 - суд инквизиции вынес решение о наказании Галилео Галилея за ересь.
1784 - в Голландии запрещена оранжевая одежда.
1816 - после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».
1862 - в театре на Бродвее во время представления пьесы «Мазепа» (по Байрону) актриса Ада Менкен появляется полуголой, что приведет к неслыханному скандалу и чуть ли не к закрытию театра.
1871 - принятие «Акта университетских тестов» позволил студентам поступать в Оксфорд и Кэмбридж без прохождения религиозных тестов.
1894 - по инициативе Пьера де Кубертена собирается конгресс по вопросу об учреждении (возобновлении проведения) Олимпийских игр.
1903 - В США зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».
1918 - в Советской России официально восстановлена смертная казнь.
1920 - в Гааге открылся международный трибунал Лиги Наций.
1924 - в Атлантик-сити (Нью-Джерси, США) женщинам запрещено курить.
1925 - в Гурзуфе (Крым) открылся пионерский лагерь «Артек»
1934 - создан Союз писателей Украины.
1963 - стартовал «Восток-6» с Валентиной Терешковой, первой женщиной-космонавтом.
1974 - в Сомали объявлено о закрытии вузов на год с тем, чтобы студенты обучили кочевников страны грамоте.
1983 - Папа Римский прибыл с официальным визитом в Польшу, где вел переговоры с генералом Ярузельским и Лехом Валенсой.
1983 - Ю. В. Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.
1994 - Швеция приняла решение о строительстве моста и туннеля в Данию.
1995 - международный олимпийский комитет избрал Солт-Лейк-Сити местом проведения зимней Олимпиады 2002 года.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 16 июня. Какие праздники будут завтра?
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