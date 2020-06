Испанская телерадиокорпорация исправила карту с «российским Крымом»

Испанская телерадиокорпорация RTVE исправила карту на инфографике по распространению коронавирусной инфекции в мире, где Крым был обозначен частью России.

Теперь, Крымский полуостров отображается на карте в составе Украины.

Накануне СМИ сообщали, что испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без Крыма, а полуостров обозначен частью России.

После этого Украина потребовала от RTVE исправить карту.

Ранее французская газета Le Monde опубликовала карту распространения коронавируса в мире. При этом Крым на этой карте был обозначен как российская территория. Позже издание исправило карту.

До этого сообщалось, что The New York Times опубликовало карту, где отметило количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в разных странах. При этом Крым там обозначили российской территорией. Посольство Украины в США призвало американское издание The New York Times исправить карту по пандемии COVID-19, где Крым отмечен как российская территория.

До этого британское The Guardian публиковало карту Украины без полуострова в материале о распространении коронавируса в мире. Через некоторое время посольство Украины в Великобритании сообщило, что издание обновило карту и Крым больше не изображался российским.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

