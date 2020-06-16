Глава Минимущества Крыма уходит на повышение

Парламент Крыма согласовал назначение министра имущественных и земельных отношений Анны Анюхиной на должность заместителя председателя Совета министров РК.

Соответствующее решение принято на внеочередной сессии Госсовета республики во вторник.

По информации пресс-службы парламента, предложение о согласовании назначения Анюхиной вице-премьером было внесено в Госсовет главой РК Сергеем Аксеновым.

Анне Анюхиной 35 лет, ранее она работала на различных должностях в Киевском районном совете Симферополя (2006-2010), Симферопольском горсовете (2010-2014) и администрации крымской столицы (2014-2015).

В июне 2015 Анюхина была назначена заместителем министра имущественных и земельных отношений и затем в этом же месяце возглавила ведомство.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина собирается принудить Россию к международному диалогу по Крыму. Правительство Украины намерено с помощью западных партнеров создать «диалоговую платформу» высокого уровня по Крыму и «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу.

Бывший вице-спикер Госдумы России рвется в губернаторы Севастополя. Бывший депутат Госдумы Александр Романович станет кандидатом на должность губернатора Севастополя от партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах. Его кандидатура утверждена на партконференции региональной организации, которая прошла накануне.

Порошенко допрашивают в суде по делу о сдаче Крыма. Защита Януковича вызвала в качестве свидетелей по делу Порошенко и экс-премьера Яценюка.

В Госдепе США призвали РФ освободить политзаключенных и вернуть Крым. Государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил, что Россия должна вернуть Крым. Он также призвал власти страны освободить всех заключенных украинцев.