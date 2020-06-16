Еще +15: в Крыму продолжается рост заражений коронавирусом

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За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

Десять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, пять - при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщил Сергей Аксенов, всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 89 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 413 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 367 человек.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - подчеркнул глава Крыма.

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