Происшествия
ДТП с троллейбусом в Симферополе: легковушка перевернулась на крышу
На Московском кольце в Симферополе малолитражка столкнулась с троллейбусом и перевернулась на крышу.
По информации ГИБДД, во время перестроения водитель автомобиля Nissan не предоставила преимущества троллейбусу и перевернулась.
«Удар пришелся по касательной. Автомобиль отскочил, как бильярдный шар, и перевернулся». – сообщили в ГИБДД по РК, отметив, что основная причина аварии - неопытность водителя.
В результате столкновения никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Девушка, которая была за рулем авто, по предварительным данным, также не обращалась за медицинской помощью.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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