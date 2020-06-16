ДТП с троллейбусом в Симферополе: легковушка перевернулась на крышу

На Московском кольце в Симферополе малолитражка столкнулась с троллейбусом и перевернулась на крышу.

По информации ГИБДД, во время перестроения водитель автомобиля Nissan не предоставила преимущества троллейбусу и перевернулась.

«Удар пришелся по касательной. Автомобиль отскочил, как бильярдный шар, и перевернулся». – сообщили в ГИБДД по РК, отметив, что основная причина аварии - неопытность водителя.

В результате столкновения никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. Девушка, которая была за рулем авто, по предварительным данным, также не обращалась за медицинской помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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