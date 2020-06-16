Власть
Детский лагерь «Артек» в Крыму намерен принимать до двух миллионов детей
Детский центр «Артек» в Крыму, который 16 июня отмечает свое 95-летие, планирует в ближайшие годы закончить строительство своего десятого лагеря, увеличив число отдыхающих детей к 2025 году до двух миллионов.
«Артек» сейчас принимает более 40 тыс. воспитанников в год. При сохранении динамики к своему 100-летию «Артек» примет двухмиллионного воспитанника», – говорится в ответе руководства лагеря на официальный запрос агентства ТАСС.
Ранее сообщалось, что акваторию детского центра «Артек» в Крыму будет охранять Росгвардия. Для этого на воду спустили два катера «БЛ-820».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что готов открыть «Артек» раньше 1 июля, если власти успеют выполнить необходимые требования Роспотребнадзора.
С 15 июня на полуострове начал работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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