Детский лагерь «Артек» в Крыму намерен принимать до двух миллионов детей

Детский центр «Артек» в Крыму, который 16 июня отмечает свое 95-летие, планирует в ближайшие годы закончить строительство своего десятого лагеря, увеличив число отдыхающих детей к 2025 году до двух миллионов.

«Артек» сейчас принимает более 40 тыс. воспитанников в год. При сохранении динамики к своему 100-летию «Артек» примет двухмиллионного воспитанника», – говорится в ответе руководства лагеря на официальный запрос агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что акваторию детского центра «Артек» в Крыму будет охранять Росгвардия. Для этого на воду спустили два катера «БЛ-820».​

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что готов открыть «Артек» раньше 1 июля, если власти успеют выполнить необходимые требования Роспотребнадзора.

С 15 июня на полуострове начал работу санаторно-курортный комплекс по всем требованиям Роспотребнадзора, однако отдыхать там смогут только крымчане.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Крымские детсады заработают в штатном режиме. Дошкольные детские образовательные учреждения в Крыму заработают в штатном режиме с 15 июня, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи РК.

Выпускники российских школ получат аттестаты без экзаменов. Выпускающиеся из 9-х и 11-х классов российские школьники получат аттестаты о получении образования без экзаменов.

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