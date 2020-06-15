Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +22
море +20

Коронавирус в Крыму

За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией

17:13 понедельник, 15 июня 2020
За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией

фото © Новости Крыма

За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.

Об этом свидетельствуют данные, озвученные в понедельник на брифинге заместителем министра здравоохранения республики Антоном Лясковским.

«С учетом новых выявленных случаев продолжают лечение 168 человек. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 10 из них – в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 и один – в реанимации Евпаторийской горбольницы. Два пациента находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, один – на неинвазивной ИВЛ и восемь – на кислородной поддержке», – сообщил замминистра.

Сообщалось, что по состоянию на 11 июня в тяжелом состоянии находились восемь пациентов с COVID-19.

На данный момент состояние 132 заболевших оценивается как средней степени тяжести. 25 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

По медицинским наблюдением находятся 2895 человек, из них 158 взяты за последние сутки. Под динамическим наблюдением на дому находятся 1781 человек, в стационарах – 276.

Кроме того, за выходные выросло число заболевших внебольничной пневмонией – со 177 до 188. Из них 13 пациентов – в тяжелом состоянии. За минувшие сутки госпитализировано 10 человек с пневмонией, выписаны четверо.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь. В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

В Севастополе за сутки выявили два новых случая COVID-19. В Севастополе за сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Москвич, медик и «случайные» больные: подробности о зараженных в Крыму. За последние сутки выявлено семь новых зараженных коронавирусной инфекцией в Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и Белогорском районе.

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 14 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

Коронавирус в Крыму
Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.

Коронавирус в Крыму
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом

Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом

В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.

Коронавирус в Крыму
Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации