Коронавирус в Крыму
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За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией
фото © Новости Крыма
За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.
Об этом свидетельствуют данные, озвученные в понедельник на брифинге заместителем министра здравоохранения республики Антоном Лясковским.
«С учетом новых выявленных случаев продолжают лечение 168 человек. 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 10 из них – в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 и один – в реанимации Евпаторийской горбольницы. Два пациента находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких, один – на неинвазивной ИВЛ и восемь – на кислородной поддержке», – сообщил замминистра.
Сообщалось, что по состоянию на 11 июня в тяжелом состоянии находились восемь пациентов с COVID-19.
На данный момент состояние 132 заболевших оценивается как средней степени тяжести. 25 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.
По медицинским наблюдением находятся 2895 человек, из них 158 взяты за последние сутки. Под динамическим наблюдением на дому находятся 1781 человек, в стационарах – 276.
Кроме того, за выходные выросло число заболевших внебольничной пневмонией – со 177 до 188. Из них 13 пациентов – в тяжелом состоянии. За минувшие сутки госпитализировано 10 человек с пневмонией, выписаны четверо.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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