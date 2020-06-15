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Власть

Все фонтаны в симферопольском сквере Тренева стали цветными

08:23 понедельник, 15 июня 2020
Симферополь

С 12 июня во всех четырех фонтанах сквера им. Тренева в Симферополе действует цветная подсветка.

Ранее цветные прожектора работали только в самом большом фонтане сквера.

Об этом сообщили в администрации Симферополя.

«Раньше в маленьких чашах диоды давали желтоватый ореол, - отметил директор «Детского парка» Виталий Ратковский. - Наши специалисты заменили световые элементы, и теперь маленькие фонтаны станут частью большого «водно-светового оркестра».

По словам Ратковского, новые элементы светят ярче и многообразнее, смешивая оттенки цветов от холодных до теплых.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

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