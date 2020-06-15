Власть
Все фонтаны в симферопольском сквере Тренева стали цветными
С 12 июня во всех четырех фонтанах сквера им. Тренева в Симферополе действует цветная подсветка.
Ранее цветные прожектора работали только в самом большом фонтане сквера.
Об этом сообщили в администрации Симферополя.
«Раньше в маленьких чашах диоды давали желтоватый ореол, - отметил директор «Детского парка» Виталий Ратковский. - Наши специалисты заменили световые элементы, и теперь маленькие фонтаны станут частью большого «водно-светового оркестра».
По словам Ратковского, новые элементы светят ярче и многообразнее, смешивая оттенки цветов от холодных до теплых.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Где в Севастополе не будет света 15 июня. Из-за ремонтных работ почти на двух десятках улиц в Севастополе в понедельник, 15 июня, не будет света.
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11 июня
Симферополь вместе с районом частично останутся без света
В Симферополе, пгт Николаевка и Гвардейское, селах Новозбурьевка, Краснолесье, Строгановка, Родниковое Симферопольского района некоторые улицы окажутся обесточенными из-за проведения плановых ремонтных работ.