Военнослужащие ЧФ проводят боевые стрельбы в рамках учений

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приступили к боевым стрельбам в составе отделений.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Мишени, имитирующие бронетехнику и личный состав условного противника, поражались из вооружения БТР, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами. При этом командиры отделений совершенствовали навыки управления подразделениями и огнем, а водители (механики-водители) боевых машин – приемы вождения по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости», – говорится в сообщении.

В ходе боевых стрельб личный состав отработал навыки ведения общевойскового боя в составе отделений, освоил тактику действий отделения в обороне, в наступлении и на марше. «В ходе выполнения боевых упражнений 50% учебного времени было отведено на выполнение стрельб в противогазах и общевойсковых защитных комплектах, при этом условия выполнения стрельб постоянно усложнялись путем сокращения времени появления целей, увеличения дистанции стрельбы и скорости движения мишеней», – добавили в сообщении.

После завершения комплекса боевых стрельб будут проведены состязания по стрельбе из штатного вооружения, по результатам которых командование определит лучшие отделения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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