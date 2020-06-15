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Странности

В Симферополе состоялся шариатский суд над чеченцами

16:02 понедельник, 15 июня 2020
В Симферополе состоялся шариатский суд над чеченцами

фото © Новости Крыма

В мечети симферопольского микрорайона Фонтаны состоялся шариатский суд над жителями Чечни, которые избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова.

Об этом сообщает издание Сrimeantatars.club.

Напомним, инцидент произошел 5 июня в поселке Кореиз. Сейдаметов сделал замечание молодым людям за опасную езду по жилому кварталу. В ходе конфликта завязалась драка, компания избила чиновника, в том числе ударила арматурой по голове. Пострадавший был доставлен в больницу. Сейдаметов сообщил, что не намерен подавать заявление в полицию.

В то же время, по данным издания, чиновник обратился с жалобой в Духовное управление мусульман Крыма. На заседание шариатского суда в Симферополе, которое длилось около 4 часов, собралось более тысячи человек. Говорят, что приехать на суд хулиганов заставил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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