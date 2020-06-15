Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Москвич, медик и «случайные» больные: подробности о зараженных в Крыму ● В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом ● В Крыму закрыли на изоляцию собаку женщины, которая лечилась от COVID-19 ● В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе ● Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе
В Севастополе за сутки выявили два новых случая COVID-19
В Севастополе за сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Об этом объявил врио губернатора Михаил Развожаев на аппаратном совещании.
«Причем один человек с непонятной группой контактов. Он никуда не выезжал, просто обратился. То есть он здесь получил заболевание, с кем-то проконтактировав, кто не был в поле нашего контроля», - сообщил Развожаев.
По его словам, это нормальная и рабочая ситуация, которая будет возникать при снятии режима самоизоляции.
Таким образом, с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 187 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 22 человека на данный момент все еще находятся в стационарах, трое скончались.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым на утро 15 июня подтверждено семь новых случаев заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 14 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции.
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Такие выходные: за два дня в Крыму выявлено почти 50 новых случаев коронавируса. За два прошедших выходных дня в Республике Крым всего зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции.
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