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Коронавирус в Крыму

В Севастополе за сутки выявили два новых случая COVID-19

11:51 понедельник, 15 июня 2020
Севастополь

В Севастополе за сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.

Об этом объявил врио губернатора Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

«Причем один человек с непонятной группой контактов. Он никуда не выезжал, просто обратился. То есть он здесь получил заболевание, с кем-то проконтактировав, кто не был в поле нашего контроля», - сообщил Развожаев.

По его словам, это нормальная и рабочая ситуация, которая будет возникать при снятии режима самоизоляции.

Таким образом, с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 187 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 22 человека на данный момент все еще находятся в стационарах, трое скончались.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым на утро 15 июня подтверждено семь новых случаев заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 14 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции.

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Такие выходные: за два дня в Крыму выявлено почти 50 новых случаев коронавируса. За два прошедших выходных дня в Республике Крым всего зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции.

В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе. В России опубликовали интерактивную карту выхода из самоизоляции. Размещена она на сайте стопкоронавирус.рф.

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