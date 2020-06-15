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В Минкурортов Крыма рассказали, как будут следить за соблюдением норм Роспотребнадзора

07:39 понедельник, 15 июня 2020
В Минкурортов Крыма рассказали, как будут следить за соблюдением норм Роспотребнадзора

фото © iKrym.com

Для контроля отелей и гостиниц власти придумали рабочие группы с участием представителей муниципалитетов и профильных ведомств.

Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии в крымских объектах размещения будут контролировать рабочие группы, куда войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств. Об этом в интервью телерадиокомпании «Крым» рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Требования контроля будут предъявлены к муниципалитетам, потому что на их территории находятся объекты размещения. Также безусловно будут содействовать структуры Роспотребнадзора, Министерства курортов и туризма, возможно сотрудники Минздрава будут привлекаться, поскольку это наша общая задача. Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды», – сказал Вадим Волченко.

Он добавил, что по всем вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию министерства курортов по бесплатному номеру: 8(800)5118018. Кроме того, на базе горячей линии работает ситуационный центр – для информирования туристов как за пределами РФ, так и внутри Крыма. Этот центр в оперативном режиме отрабатывает все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Можно отправлять свои вопросы и на почту: shtab@mtur.rk.gov.ru.

Как сообщалось, с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители РФ смогут приехать с 1 июля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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