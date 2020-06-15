Курортный сезон
Развитие сюжета: Зубков: Это будет самый провальный сезон ● Власти России обязали отели в Крыму селить неженатые пары в разные номера ● «Горячую линию» минкурортов Крыма завалили звонками о переносах туров ● Туристам рассказали как правильно отдыхать на пляжах Крыма ● Эксперты назвали подходящие для морского отдыха пляжи в Севастополе
В Минкурортов Крыма рассказали, как будут следить за соблюдением норм Роспотребнадзора
фото © iKrym.com
Для контроля отелей и гостиниц власти придумали рабочие группы с участием представителей муниципалитетов и профильных ведомств.
Соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии в крымских объектах размещения будут контролировать рабочие группы, куда войдут представители муниципалитетов и профильных ведомств. Об этом в интервью телерадиокомпании «Крым» рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«Требования контроля будут предъявлены к муниципалитетам, потому что на их территории находятся объекты размещения. Также безусловно будут содействовать структуры Роспотребнадзора, Министерства курортов и туризма, возможно сотрудники Минздрава будут привлекаться, поскольку это наша общая задача. Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды», – сказал Вадим Волченко.
Он добавил, что по всем вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию министерства курортов по бесплатному номеру: 8(800)5118018. Кроме того, на базе горячей линии работает ситуационный центр – для информирования туристов как за пределами РФ, так и внутри Крыма. Этот центр в оперативном режиме отрабатывает все социальные вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Можно отправлять свои вопросы и на почту: shtab@mtur.rk.gov.ru.
Как сообщалось, с 15 июня объекты санаторно-курортного комплекса полуострова могут принимать крымчан. На отдых в Крым в рамках межсубъектового туризма жители РФ смогут приехать с 1 июля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти России обязали отели в Крыму селить неженатые пары в разные номера. Возобновляющие работу места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев.
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