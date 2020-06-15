В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

фото © Новости Крыма

Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались с 2014 года, когда Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тысяч человек. С серьезными сложностями столкнулись сельскохозяйственные предприятия.

Ситуация усугубила засушливая зима, что привело к обмелению водохранилищ, снабжающих города полуострова водой. Эксперты предсказывают еще большие проблемы к концу лета. Есть мнение, что может повториться ситуация 1994-го года, когда воду в течение месяца привозили на водовозках.

«Выдано положительное заключение по итогам проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первый этап работ. Цель проекта - создание современной инфраструктуры для бесперебойного обеспечения питьевой водой восточного региона Республики Крым», - говорится в сообщении.

Проект предусматривает создание автоматизированной системы управления технологическим процессом регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросами в Северо-Крымский канал. Будут реконструированы сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, построены подъездные дороги вдоль водовода общей протяженностью 62,34 км, проложена волоконно-оптическая линия связи с подключением к диспетчерским пунктам на водозаборах.

Отмечается, что восточный Крым - один из наиболее вододефицитных регионов полуострова. В 2022 году планируется завершение строительства тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов до Феодосии и Керчи, что позволит гарантированно обеспечить качественной питьевой водой жителей Феодосии, Судака и Керчи, а также населенных пунктов Ленинского района.

Финансирование планируется осуществлять за счет федерального и регионального бюджетов. Застройщик - государственное казенное учреждение Республики Крым «Противооползневое управление», генеральный проектировщик - АО «Объединенная энергостроительная корпорация».

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь вместе с районом частично останутся без света. В Симферополе, пгт Николаевка и Гвардейское, селах Новозбурьевка, Краснолесье, Строгановка, Родниковое Симферопольского района некоторые улицы окажутся обесточенными из-за проведения плановых ремонтных работ.

Все фонтаны в симферопольском сквере Тренева стали цветными. С 12 июня во всех четырех фонтанах сквера им. Тренева в Симферополе действует цветная подсветка.

Жители нескольких домов Феодосии оказались «замурованы» в своем жилье. Жители нескольких домов по улице Степаняна в Феодосии пожаловались на то, что их собираются оставить без проезда и подхода к собственным домам.

Где в Севастополе не будет света 15 июня. Из-за ремонтных работ почти на двух десятках улиц в Севастополе в понедельник, 15 июня, не будет света.