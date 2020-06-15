Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе ● Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе ● У министра образования Крыма есть сомнения по поводу 1 сентября ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Зарплаты севастопольских врачей вновь потребовали вмешательства сверху
В Крыму закрыли на изоляцию собаку женщины, которая лечилась от COVID-19
В Крыму закрыли на изоляцию без права выгула собаку женщины, которая находилась на лечении от COVID-19.
Уточняется, что за животным следили родственники заболевшей хозяйки.
Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.
«Специалисты государственной ветеринарной службы города Керчь и Ленинского района провели наблюдение за собакой, владелица которой находилась на лечении от COVID-19. Животное находилось на изолированном содержании без права выгула по месту проживания владелицы, под присмотром родственников. Только после выздоровления владелицы и получения отрицательного результата на COVID-19, контроль за данной собакой был снят», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе. В России опубликовали интерактивную карту выхода из самоизоляции. Размещена она на сайте стопкоронавирус.рф.
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