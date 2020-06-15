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Коронавирус в Крыму

В Крыму закрыли на изоляцию собаку женщины, которая лечилась от COVID-19

08:53 понедельник, 15 июня 2020

В Крыму закрыли на изоляцию без права выгула собаку женщины, которая находилась на лечении от COVID-19.

Уточняется, что за животным следили родственники заболевшей хозяйки.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

«Специалисты государственной ветеринарной службы города Керчь и Ленинского района провели наблюдение за собакой, владелица которой находилась на лечении от COVID-19. Животное находилось на изолированном содержании без права выгула по месту проживания владелицы, под присмотром родственников. Только после выздоровления владелицы и получения отрицательного результата на COVID-19, контроль за данной собакой был снят», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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