Происшествия
В Крыму зафиксирована массовая гибель пчел
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Из-за карантинных ограничений фермеры не смогли попасть на пасеки.
В Симферопольском районе в районе сел от Маленького до Гвардейского земля усеяна мертвыми насекомыми.
Причиной массовой гибели «производителей» сладкого и полезного лакомства стали введенные ограничения, связанные с коронавирусом. Так, пчеловоды не успели вывезти ульи в леса до того, как сады начали обрабатывать инсектицидами.
Кроме того, фермеры говорят, что вкупе с засухой это сильнейший удар по их хозяйствам, оправиться от которого в этом году они уже не успеют. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский бальзам».
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