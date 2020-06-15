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Происшествия

В Крыму зафиксирована массовая гибель пчел

18:14 понедельник, 15 июня 2020
В Крыму зафиксирована массовая гибель пчел

фото © livekuban.ru

Из-за карантинных ограничений фермеры не смогли попасть на пасеки.

В Симферопольском районе в районе сел от Маленького до Гвардейского земля усеяна мертвыми насекомыми.

Причиной массовой гибели «производителей» сладкого и полезного лакомства стали введенные ограничения, связанные с коронавирусом. Так, пчеловоды не успели вывезти ульи в леса до того, как сады начали обрабатывать инсектицидами.

Кроме того, фермеры говорят, что вкупе с засухой это сильнейший удар по их хозяйствам, оправиться от которого в этом году они уже не успеют. Об этом сообщил телеграм-канал «Крымский бальзам».

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