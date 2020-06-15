В Крыму за неделю произошло 112 пожаров

За прошедшую неделю в Крыму произошло 112 пожаров и 12 аварий на дорогах, сообщает пресс-служба МЧС России в Крыму.

Как отмечается, в результате аварий спасли 22 человека, двое из них дети, один человек погиб.

«Кроме того, за отчетный период было ликвидировано 112 пожаров, из них 87 – это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также было три происшествие на воде», – говорится в сообщении.

В горно-лесной зоне проведены две поисково-спасательных операции. Кроме того, было ликвидировано два лесных пожара, сообщили в ведомстве.

Ранее в Крыму продлили запрет на посещение лесов.

Спасатели бьют тревогу из-за того, что вновь участились случаи возгораний сухой растительности на открытых территориях в Крыму. Число природных пожаров в Крыму выросло в пять раз.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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