Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +22
море +20

Власть

В Крыму вернули льготный проезд в электричках

16:44 понедельник, 15 июня 2020

С 15 июня в Республике Крым возобновляется предоставление льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

«Учитывая поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, с 15 июня возобновляется предоставление региональных льгот в поездах ЮППК для всех категорий граждан», – говорится в сообщении.

Расписание движения пригородных поездов и перечень льготных категорий граждан опубликованы на сайте компании - перевозчика.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн  на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».

Оформить льготный проезд возможно в кассах и в пути следования поездов.

В пресс-службе добавили, движение рельсовых автобусов по маршруту Керчь-Анапа временно приостановлено. О возобновлении движения компания сообщит дополнительно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу. С сегодняшнего дня, 15 июня, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» возобновила работу. Об этом сообщил оператор ООО «Стартинвест».

В Керчи четыре дня будут перекрывать дороги из-за репетиций военного парада. В Керчи 16, 18, 20, 24 июня перекроют улицы города из-за репетиций и проведения военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы.

Пропускная способность дороги на въезде в Ялту увеличится вдвое. Расширение Южнобережного шоссе на въезде в Ялту со стороны Симферополя позволит увеличить пропускную способность на этом участке в два раза.

В период пандемии замечен рост количества командировок в Симферополь. По сравнению с весной прошлого года, в апреле и мае 2020, в два раза увеличилось количество деловых путешествий в Симферополь.

Водный кризис
В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

Коронавирус в Крыму
Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.

Коронавирус в Крыму
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом

Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом

В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.

Коронавирус в Крыму
Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации