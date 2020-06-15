В Крыму вернули льготный проезд в электричках

С 15 июня в Республике Крым возобновляется предоставление льготного проезда на пригородном железнодорожном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

«Учитывая поэтапное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, с 15 июня возобновляется предоставление региональных льгот в поездах ЮППК для всех категорий граждан», – говорится в сообщении.

Расписание движения пригородных поездов и перечень льготных категорий граждан опубликованы на сайте компании - перевозчика.

Билеты на пригородные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь-билеты на электрички».

Оформить льготный проезд возможно в кассах и в пути следования поездов.

В пресс-службе добавили, движение рельсовых автобусов по маршруту Керчь-Анапа временно приостановлено. О возобновлении движения компания сообщит дополнительно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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