В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом

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За 14 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции.

Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, два – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 400 случаев - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 363 человека.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - говорится в официальном сообщении.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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