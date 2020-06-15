Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму закрыли на изоляцию собаку женщины, которая лечилась от COVID-19 ● В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе ● Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе ● У министра образования Крыма есть сомнения по поводу 1 сентября ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом
фото © Новости Крыма
За 14 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, два – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 400 случаев - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Выздоровевших за весь период – 363 человека.
«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», - говорится в официальном сообщении.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе. В России опубликовали интерактивную карту выхода из самоизоляции. Размещена она на сайте стопкоронавирус.рф.
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