Коронавирус в Крыму
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В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек
Под медицинским наблюдением в медучреждениях Крыма и на дому находится 2895 человек.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории Республики Крым заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2895 человек. За последние сутки взято под наблюдение 158 человек. Снято с наблюдения 189 человек. Под динамическим наблюдением на дому находится 1781 человек. В стационарах 276 человек, поступило 33, выписано 5. Также на лечении в стационарах находятся 188 пациентов с внебольничной пневмонией, 13 из них в тяжелом состоянии, – заявил Лясковский.
Также, по словам замминистра, число госпитализированных за сутки с подтвержденным диагнозом «внебольничная пневмония» составило 10 человек, выписано 4. В обсерваторах Крыма находится 838, изолировано за сутки 67, выбыло 127 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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