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Происшествия

В Крыму парашютист рухнул со скалы

11:55 понедельник, 15 июня 2020

Пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 10:18 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Качи-Кальон с.Баштановка (Бахчисарайский район) мужчина сорвался со скалы. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 единицы техники.

По прибытии стало известно, что пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров.

— Спасатели, используя носилки и специальное снаряжение, эвакуировали пострадавшего по крутому, осыпному горному склону и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказалт в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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