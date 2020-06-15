Происшествия
В Крыму парашютист рухнул со скалы
Пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера в 10:18 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Качи-Кальон с.Баштановка (Бахчисарайский район) мужчина сорвался со скалы. Требуется помощь спасателей.
К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 единицы техники.
По прибытии стало известно, что пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом, не справился с управлением, зацепился за скалу и упал с высоты порядка 80 метров.
— Спасатели, используя носилки и специальное снаряжение, эвакуировали пострадавшего по крутому, осыпному горному склону и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказалт в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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