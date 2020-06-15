В Крыму будут судить ветеринара, обвиняемую в фальсификации вакцинации животных

В Белогорском районе Крыма будут судить ветеринарного врача, обвиняемую в служебном подлоге.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

«Прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача противоэпизоотического отдела ГБУ РК «Белогорский районный лечебно-профилактический центр», – говорится в сообщении.

По версии следствия обвиняемая, с целью улучшения показателей своей работы, а также получения дополнительных выплат стимулирующего характера, сфальсифицировала акты о вакцинации животных против сибирской язвы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение названного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Публичных комментариев обвиняемой нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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