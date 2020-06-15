Власть
В Крым едет ревизор проверить темпы строительства
фото © Новости Крыма
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий реализацию федеральной целевой программы в Крыму, заявил о намерении посетить регион в ближайшие две недели, чтобы оценить темпы строительства.
Об этом он сообщил в Instagram.
«На этой неделе подробно посмотрел программу развития Крыма. Вижу большой потенциал в Крыму, особенно сейчас, когда мы видим, что будет развиваться внутренний туризм. В ближайшие пару недель планирую съездить и посмотреть, как идет работа в Крыму», - сказал он.
Также вице-премьер отметил, что исполнение бюджета в регионах РФ по капитальному строительству в 1,5 раза выше чем в прошлом году. По его данным, за время режима самоизоляции в большинстве регионов строительные работы не прекращались, поэтому местные жители после выхода из карантина могли увидеть новые возводящиеся объекты.
Ранее Хуснуллин заявлял о необходимости выделить более 500 миллиардов рублей, чтобы решить вопрос со всеми обманутыми дольщиками по России. В феврале президент РФ Владимир Путин поручил выделить Крыму 1 млрд рублей на выплату компенсаций обманутым дольщикам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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