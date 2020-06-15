В Коктебеле спасли неосторожного пловца

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, погибших нет.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 19:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пляжа «Галеон», пгт. Коктебель, ГО Феодосия человек в море подает сигналы о помощи. На лодке к месту происшествия оперативно направились сотрудники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым.

Мужчина заплыл на 400 метров от берега, но самостоятельно обратно вернуться не смог.

Спасателями пострадавший был доставлен к берегу. В медицинской помощи не нуждался.

По данным ГИМС с начала года произошло 7 происшествий на воде, погибло 5 человек, спасено 2 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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