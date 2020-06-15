Водный кризис
Развитие сюжета: Севастополь вновь в точке «ноль» в проблеме с водой ● Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины из-за воды для Крыма ● Эксперт уверен, что вода в новых водозаборах в Крыму может быстро засолиться ● Власти Крыма заявили, что полуострову не нужна днепровская вода ● Ученый связал с засухой ожидаемое нашествие саранчи в Крыму
В Киеве заявили о возможной подаче воды в Крым по решению суда
фото © Новости Крыма
Нынешняя власть на Украине может возобновить подачу воды в Крым по решению районного суда.
Такое мнение в эфире украинского канала Еспресо.TV высказал бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Он считает, что киевские власти могут одобрить подачу воды из Днепра, но возложат ответственность за принятое решение на «какого-то стрелочника» или местный суд.
«Он («стрелочник») через неделю уволится. И все. Или будет решение суда, например, районного, об этом. Это же можно устроить? Такой судья что-то там одобрит, какое-то решение, и уйдет на пенсию. А потом все скажут: «Вы же видите , это решение суда. Мы должны были его выполнять », - высказывает мнение Бабин.
Экс-чиновник обратил внимание, что на сегодня в стране нет ограничений на подачу воды на законодательном уровне, так как ранее в Раде отказались принять соответствующее постановление.
Также Бабин предположил, что власти могут запустить медиакампанию, чтобы получить одобрение украинцев на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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