В Киеве заявили о возможной подаче воды в Крым по решению суда

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Нынешняя власть на Украине может возобновить подачу воды в Крым по решению районного суда.

Такое мнение в эфире украинского канала Еспресо.TV высказал бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Он считает, что киевские власти могут одобрить подачу воды из Днепра, но возложат ответственность за принятое решение на «какого-то стрелочника» или местный суд.

«Он («стрелочник») через неделю уволится. И все. Или будет решение суда, например, районного, об этом. Это же можно устроить? Такой судья что-то там одобрит, какое-то решение, и уйдет на пенсию. А потом все скажут: «Вы же видите , это решение суда. Мы должны были его выполнять », - высказывает мнение Бабин.

Экс-чиновник обратил внимание, что на сегодня в стране нет ограничений на подачу воды на законодательном уровне, так как ранее в Раде отказались принять соответствующее постановление.

Также Бабин предположил, что власти могут запустить медиакампанию, чтобы получить одобрение украинцев на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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