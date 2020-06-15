Власть
В Госдепе США призвали РФ освободить политзаключенных и вернуть Крым
Государственный секретарь США Майк Помпео в очередной раз заявил, что Россия должна вернуть Крым. Он также призвал власти страны освободить всех заключенных украинцев.
Об этом говорится в Facebook Госдепартамента Соединенных Штатов.
«Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против ее оккупации, освободить несправедливо заключенных украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым – это Украина», – приводятся слова Помпео.
Подобные заявления государственный секретарь США озвучивает регулярно. Последний раз он призывал российскую сторону «прекратить оккупацию полуострова» в конце февраля. Он подчеркивал, что Штаты никогда не признают Крым российским. В свою очередь президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Также в июле 2018 года, через десять дней после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, была опубликована «Крымская декларация». Документ представляет собой заявление для прессы, в котором говорится о непризнании Вашингтоном «законности вхождения Крыма в состав России».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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