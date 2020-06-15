Власть
Украина собирается принудить Россию к международному диалогу по Крыму
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Правительство Украины намерено с помощью западных партнеров создать «диалоговую платформу» высокого уровня по Крыму и «модернизировать диалог» с Россией по Донбассу.
Об этом говорится в доработанном варианте обновленной программы украинского кабмина.
«Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией относительно Донбасса, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня относительно Крыма и города Севастополя», – приводит ТАСС текст документа.
Кроме того, для «освобождения и реинтеграции оккупированных территорий» Киев собирается укреплять оборону, инвестировать в вооруженные силы, спецслужбы и развивать территориальную оборону.
Отметим, Москва не раз заявляла о том, что вопрос Крыма не обсуждается, а «российский статус полуострова закреплен законами Российской Федерации».
В тексте использованы материалы: Новый день
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