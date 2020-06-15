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Общество

Ученые могут обнаружить в пещере «Таврида» останки древних людей

13:31 понедельник, 15 июня 2020

Российские палеонтологи могут обнаружить останки древних людей в районе пещеры «Таврида» в Крыму после того, как там обнаружили кости их современника – гигантского страуса пахиструтио.

Об этом заявил директор Палеонтологического института имени А.А. Борисяка академик РАН Алексей Лопатин.

Напомним, крымская пещера «Таврида» была открыта летом 2018 года. Первые ископаемые кости обнаружили спелеологи. В тот же год были организованы первые раскопки.

«Самой значительной находкой стали кости гигантского страуса пахиструтио. Это была самая крупная птица всех времен в Северном полушарии. Он был современником древнейших людей в Европе, и есть вероятность, что остатки ранних представителей рода Homo также будут обнаружены в пещере. Это, конечно, будет величайшим научным достижением», — заявил ученый в интервью «Российской газете».

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