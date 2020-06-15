Симферополец порезал ножом родную бабушку, не давшую денег на «дозу»

В Симферополе полицией задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений родной бабушке.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ночное время в отдел полиции г. Симферополя поступило телефонное сообщение от 51-летнего местного жителя о том, что из соседней квартиры слышны крики о помощи. На место совершения преступления незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции и сотрудники «скорой медицинской помощи».

В квартире была обнаружена 81-летняя женщина с множественными ножевыми ранениями. Гражданку госпитализировали в одну из больниц города и поместили в реанимационное отделение. Потерпевшей был установлен диагноз: множественные колото-резаные раны. Полученные женщиной телесные повреждения расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью человека, опасные для жизни в момент причинения. Сотрудниками полиции на месте преступления был задержан ранее судимый за имущественные преступления 32-летний внук потерпевшей.

От задержанного получены признательные показания. С его слов, он употребляет наркотические средства и попросил у бабушки деньги на «дозу», но женщина отказала.

На этой почве разразился конфликт, в ходе которого мужчина схватил с кухонного стола нож и нанес удары по телу женщины. Оперативниками по месту проживания произведен осмотр, в ходе которого обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления и одежда подозреваемого, в которой он находился в момент нападения на родственницу.

Следственным отделом ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«з». ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по подозрению в совершении преступления).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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