Симферополь вместе с районом частично останутся без света

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В Симферополе, пгт Николаевка и Гвардейское, селах Новозбурьевка, Краснолесье, Строгановка, Родниковое Симферопольского района некоторые улицы окажутся обесточенными из-за проведения плановых ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

«В Симферополе электроэнергия 15 июня будет отсутствовать по следующим адресам: улица Дзюбанова, 6, 6/4; ул. Артезианская, 50/8, 53-75; улица Краснодарская, 102-116, 57-69; переулок Краснодарский, 2-28, 1-25; проезд Краснодарский, 93-97; переулок Лиственный, 93-97; переулок Розовый, 34-38, 23-31», – предупредили в компании.

На этих улицах свет отключат из-за капитального ремонта. В Симферопольском районе отлучение электроэнергии связано с техобслуживанием.

В селе Новозбурьевка 15 июня не будет света на улицах Мира и Жукова, в пгт Николаевка – на улицах Симферопольская, Лучезарная и Цветочная. В Краснолесье без электричества останутся жители улиц Зеленая горка, Парковая и Фруктовая, а в Строгановке – улиц Школьная, Речная, Сары-су, Куванчлы. В Родниковом обесточат улицы Воронежская, Стадионная, Молодежная и Виноградная, а в Гвардейском – улицу Светлая.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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