Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений ● Без анкет, но с масками: как изменится работа аэропорта Симферополь ● На въезде в Крым нет ажиотажа после восстановления работы КПВВ ● Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь ● Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом
С понедельника в Крыму открылись 95 процентов предприятий
Стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в видеоролике, размещенном в социальных сетях.
«У нас на сегодняшний день ситуация стабильная, картина нормализовалась. Поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительно послабление ограничительных мер и открыть 95 процентов предприятий всех видов деятельности. Это касается и общепита внутри помещений, гостиниц, отелей, здравниц, в том числе без медицинской лицензии», – сказал Аксенов.
Он напомнил, что с 15 июня полностью отменены режим самоизоляции и обязательное помещение в обсеравтор российских граждан, прибывающих из других субъектов РФ.
«Отелям и гостиницам разрешено внутреннее бронирование с 15 июня, и с 1 июля (средства размещения открываются) на внешний туризм. То есть все, кто купит путевки, гарантированно смогут отдохнуть», – заверил глава республики.
Аксенов добавил, что основные требования Роспотребнадзора по соблюдению мер профилактики остаются в силе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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