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Коронавирус в Крыму

С понедельника в Крыму открылись 95 процентов предприятий

16:13 понедельник, 15 июня 2020

Стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в видеоролике, размещенном в социальных сетях.

«У нас на сегодняшний день ситуация стабильная, картина нормализовалась. Поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительно послабление ограничительных мер и открыть 95 процентов предприятий всех видов деятельности. Это касается и общепита внутри помещений, гостиниц, отелей, здравниц, в том числе без медицинской лицензии», – сказал Аксенов.

Он напомнил, что с 15 июня полностью отменены режим самоизоляции и обязательное помещение в обсеравтор российских граждан, прибывающих из других субъектов РФ.

«Отелям и гостиницам разрешено внутреннее бронирование с 15 июня, и с 1 июля (средства размещения открываются) на внешний туризм. То есть все, кто купит путевки, гарантированно смогут отдохнуть», – заверил глава республики.

Аксенов добавил, что основные требования Роспотребнадзора по соблюдению мер профилактики остаются в силе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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