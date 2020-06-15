Прогноз погоды в Крыму на понедельник 15 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 15 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность 4 класс.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (дождь, местами сильный), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 94 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 80 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 95 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью около 13 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 22, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 21, в Сочи - 23, в Турции - 23, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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