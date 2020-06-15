Власть
Порошенко допрашивают в суде по делу о сдаче Крыма
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Защита Януковича вызвала в качестве свидетелей по делу Порошенко и экс-премьера Яценюка.
В Апелляционный суд Киева в понедельник, 15 июня, прибыл бывший президент Петр Порошенко, где его допрашивают по делу о сдаче Крыма.
В качестве свидетеля в суд также вызван экс-премьер-министр Арсений Яценюк.
«Вы вызваны в суд по делу в качестве свидетеля по ходатайству защиты Януковича», - сказал председательствующий судья.
Отвечая на вопрос защиты Януковича, считал ли он себя политическим оппонентом Януковича в 2014-2015 годах, Порошенко ответил утвердительно.
Напомним, на прошлой неделе Порошенко вручили подозрение по делу о назначении замглавы службы внешней разведки. При этом он подозрение получать отказался, заявив, что его должен вручать лично генпрокурор.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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