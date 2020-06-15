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Происшествия

Отжал окно и украл инструменты - севастопольцу грозит до шести лет лишения свободы

12:25 понедельник, 15 июня 2020

Металлопластиковые окна по-прежнему остаются самым слабым звеном на пути преступников.

Севастопольские полицейские задержали злоумышленника, совершившего кражу электроинструментов.

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что из дома, расположенного на дачном участке, похитили бензокосу, электропилу, перфоратор, шуруповерт и другой инструмент.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 28-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина. Со слов задержанного, он знал, что владельца дома нет на месте, поэтому путем отжима металлопластикового окна, проник в помещения, забрал имущество и скрылся.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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