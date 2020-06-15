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Коронавирус в Крыму

Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус

20:56 понедельник, 15 июня 2020
Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус

фото © Новости Крыма

Всем севастопольским больным, которых ждут плановые операции, предварительно сделают тест на коронавирус.

Об этом на аппаратном заседании правительства сообщил вице-губерарнатор Алексанедо Кулагин.

«Те, кто будет помещаться в стационар на плановые операции, обязательно должны пройти тестирование», – сказал он.

Напомним, с 22 июня возобновится обычная работа поликлиник. Ограничение сохранятся только профосмотров, диспансеризации и плановой вакцинации, предварительно – до 30 июня.

В тексте использованы материалы: Форпост

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