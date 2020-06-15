Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму под медицинским наблюдением остается 2895 человек ● За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией ● С понедельника в Крыму открылись 95 процентов предприятий ● Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений ● Без анкет, но с масками: как изменится работа аэропорта Симферополь
Оперировать в Севастополе будут только после теста на коронавирус
фото © Новости Крыма
Всем севастопольским больным, которых ждут плановые операции, предварительно сделают тест на коронавирус.
Об этом на аппаратном заседании правительства сообщил вице-губерарнатор Алексанедо Кулагин.
«Те, кто будет помещаться в стационар на плановые операции, обязательно должны пройти тестирование», – сказал он.
Напомним, с 22 июня возобновится обычная работа поликлиник. Ограничение сохранятся только профосмотров, диспансеризации и плановой вакцинации, предварительно – до 30 июня.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией. За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.
Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений. В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.
Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь. В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.
В Севастополе за сутки выявили два новых случая COVID-19. В Севастополе за сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров
Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений
В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом
В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.
11 часов назад
Ливни, град и шквальный ветер ожидаются в Крыму
6 часов назад
Порошенко допрашивают в суде по делу о сдаче Крыма
12 часов назад
За выходные в Крыму выросло число тяжелых больных с COVID и пневмонией
За прошедшие выходные в Крыму возросло количество заболевших COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии.