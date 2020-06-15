Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

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В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.

Документ будет опубликован на портале правительства РК в ближайшее время, сообщает Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета министров РК Игорем Михайличенко. Сергей Аксенов сообщил, что в ближайшее время будут внесены изменения в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Документ будет опубликован до конца текущего дня на портале Правительства РК.

По словам Сергея Аксенова, на данный момент в связи со стабильной эпидемиологической обстановкой в регионе на территории Республики Крым снято большинство ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

— На сегодняшний день в Крыму практически все ограничения по коронавирусу уже сняты. В новом указе будет опубликована дополнительная информация о разрешенных видах деятельности в связи с обращениями граждан, — сказал глава Крыма.

В свою очередь, Игорь Михайличенко напомнил, что с 15 июня на территории республики отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, также отменена обязательная обсервация туристов, прибывающих из России.

Также вице-премьер сообщил, что несмотря на то, что граждане, прибывающие на территорию РК, не обязаны проходить тестирование на COVID-19, на всех пунктах въезда в Крым проводится термометрия и осмотр на первичные признаки заболевания.

При этом обязательная обсервация сохраняется для граждан, приезжающих на полуостров с территории Украины.

Помимо этого, в ходе рабочей встречи стало известно, что будет разрешена деятельность автокинотеатров, механических аттракционов (за исключением лабиринтов), а также снимаются ограничения по деятельности ОКВЭДа «профессиональное и дополнительное образование».

В заключение Сергей Аксенов поручил проконтролировать исполнение Указа, а также доведение до руководителей предприятий порядков работы и рекомендаций Роспортребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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