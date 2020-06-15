На въезде в Крым нет ажиотажа после восстановления работы КПВВ

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В Госпонграслужбе Украины утверждают, что после восстановления работы КПВВ после карантина из-за коронавируса на админгранице Крыма с Херсонской областью, ажиотажа не наблюдается.

Об этом сообщил пресс-секретарь Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

«Сейчас КПВВ работают в штатном режиме, полностью возобновилась их работа, но никакого ажиотажа за последние сутки не было. Пассажиропоток остался практически такой же как и был во время карантина. То есть за минувшие сутки с материковой Украины выехало 52 гражданина и въехало на материковую часть Украины 108 человек. Так же было и во время карантина», – рассказал Шевцов.

Он напомнил, что при выезде из Крыма на материковую часть Украины в обязательном порядке должны подписать соглашение на обязательную самоизоляцию и установить приложение «Дій вдома» (Действуй дома).

«Если человек отказывается установить данное приложение, пограничник имеет право отказать ему в пропуске», – сказал Шевцов.

Исключение в данном случае, по его информации, вводятся для тех, кто выезжает из Крыма для сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 15-го июня на территории полуострова «полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан». Вместе с этим также отменяется обязательная обсервация для туристов из России. С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых жителей России. Он при этом подчеркнул, что обязательная обсервация сохраняется для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, а также с территории Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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