Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе за сутки выявили два новых случая COVID-19 ● Москвич, медик и «случайные» больные: подробности о зараженных в Крыму ● В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом ● В Крыму закрыли на изоляцию собаку женщины, которая лечилась от COVID-19 ● В РФ запустили карту выхода из самоизоляции: Крым на первом этапе
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.
«На сегодняшний день ситуация стабильная, картина уже нормализовалась, поэтому было принято решение с 15 июня пойти на значительные ослабления ограничительных мер. По сути, будет открыто 95% предприятий всех видов деятельности», – заявил глава РК Сергей Аксенов.
В минувшую субботу было объявлено о 22 вновь выявленных случаях коронавирусной инфекции, в воскресенье – о 27.
Тем не менее, с сегодняшнего дня в РК возобновляют работу все учреждения общественного питания, включая и залы внутри помещений, музей, открытые бассейны, санатории и другие курортые заведения, а также объекты туристической сферы, в том числе и не имеющие медицинской лицензии.
Можно открывать детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, салоны для снижения веса и похудения, детские сады.
Начала работать даже канатная дорога на Ай-Петри, где для соблюдения социальной дистанции за один рейс нужно перевозить не более 8 пассажиров, что представляется весьма сомнительным, особенно в разгар туристического сезона.
Напомним, с 1 июля крымским отелям и гостинцам разрешено принимать туристов с материка. Но уже с сегодняшнего дня в аэропорту Симферополя проверки документов и анкетирование прибывших пассажиров проводиться не будут.
В тексте использованы материалы: Новый день
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