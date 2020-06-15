Москвич, медик и «случайные» больные: подробности о зараженных в Крыму

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За последние сутки выявлено семь новых зараженных коронавирусной инфекцией в Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и Белогорском районе.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на ежедневном брифинге.

В Ялте обнаружили инфицированного, который прибыл в республику из Москвы.

Мужчина находился в обсерваторе, а после подтверждения заболевания госпитализирован в Ялтинскую инфекционную больницу.

В то же время некоторые зараженные не догадывались о болезни. Специалисты Роспотребнадзора выявили новую инфекцию у них во время исследования здоровых лиц.

«Два случая зарегистрировали в Феодосии. Одного больного выявили во время скрининга здоровых лиц в частной лаборатории. Второй – контактный по ранее выявленному очагу. Он ранее был госпитализирован в инфекционное отделение под меднаблюдение, а после подтверждения переведен в Симферопольскую больницу №7. Один случай в Белогорском районе. Зараженный прошел обследование в частной лаборатории.», - отчитался Крутиков.

Еще двоих больных обнаружили в Керчи, которые оказались родственниками. Члены семьи находились в обсервации с 7 июня и при подтверждении COVID переведены в стационар.

В Евпатории коронавирус подхватил медицинский работник городской больницы. Женщина контактировала с зараженными, поэтому находилась в обсервации.Всего за последние сутки в Крыму обследовали 2315 человек. Кроме того, 36 гостей республики, прибывших в Крым авиатранспортом или через пункты пропуска, отправили в обсерваторы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 14 июня на территории республики подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Пять из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, два – при лабораторном скрининге здоровых лиц. Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 546 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом. За 14 июня на территории Республики Крым подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции.

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