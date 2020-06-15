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Общество

Ливни, град и шквальный ветер ожидаются в Крыму

17:33 понедельник, 15 июня 2020

Ливни, град и шквальный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие часы.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«От Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях: в ближайшие один-два часа и до конца суток 15 июня, 16 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, возможны происшествия в акватории Черного и Азовского морей.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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