Крым ниже среднего: опубликован рейтинг благосостояния

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Республика Крым и Севастополь заняли 59-е и 60-е места соответственно в рейтинге благосостояния российских регионов за 2019 год.

Этот рейтинг составлен по исследованию РИА Новости.

В основу рейтинга эксперты заложили максимально возможный остаток денежных средств у семьи из двух взрослых и одного-двух детей после того, как они потратятся на минимальный набор необходимых продуктов и услуг в своем регионе, рассчитанный по данным Росстата.

В результате расчетов первое место уже в девятый раз подряд занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где у семьи с двумя детьми после минимальных расходов остается 88456 рублей на жизнь, а если ребенок один, то 101643 рубля.

На втором месте – Сахалинская область с остатком от доходов в 72,7 тысяч рублей при двух детях и в 86,2 тысячи рублей при одном ребенке в семье. Третье место заняла Москва с соответствующими показателями в 65,8 и 76,1 тысячи рублей. Замыкают пятерку самых состоятельных регионов Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

А вот Крым и Севастополь находятся ближе к концу рейтинга. По данным исследования, в республике у семьи с двумя детьми после минимальных расходов на жизнь останется 13,4 тысячи рублей, а при одном ребенке – 24,7 тысячи рублей. В Севастополе показатели меньше на считанные рубли: в семье с двумя детьми после «минималки» останется 13,35 тысячи рублей, а с одним ребенком – 25 тысяч.

Эти показатели существенно ниже среднероссийских, по которым у семьи с двумя детьми должно оставаться после минимальных трат 37,4 тысячи рублей, а с одним ребенком – 48,1 тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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