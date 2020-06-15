Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.9
воздух +22
море +20

Власть

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу

15:30 понедельник, 15 июня 2020
Ялта

С сегодняшнего дня, 15 июня, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» возобновила работу. Об этом сообщил оператор ООО «Стартинвест».

Специалисты лаборатории провели визуальный контроль механизмов и вагонов, проверили все крепления. С помощью ультразвукового прибора «просветили» более 20 валов, убедившись, что в них отсутствуют какие-либо трещины или другие дефекты.

Провели замеры скорости, ускорения, замедления, аварийного торможения.

В соответствии с техническими требованиями канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» подвергается динамическим испытаниям в условиях максимальных нагрузок.Так, грузоподъемность одного вагона 3 200 кг, но в него загружают бетонные блоки массой 4 000 кг. С таким грузом вагон проходит три полных цикла на максимально допустимой скорости с применением аварийного торможения. Во время этого испытания специальные приборы производят замеры и контролируют, как ведут себя механизмы. 

Если уж в таких, можно сказать, экстремальных условиях все системы работают, как положено, то в штатном режиме ее надежность и безопасность тем более не вызывают сомнений.

— Мы провели освидетельствование канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», — сообщил начальник специальной государственной диагностической лаборатории Валентин Мельников, — и выдали заключение, что ее техническое состояние соответствует всем нормам и требованиям. Канатная дорога готова к работе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пропускная способность дороги на въезде в Ялту увеличится вдвое. Расширение Южнобережного шоссе на въезде в Ялту со стороны Симферополя позволит увеличить пропускную способность на этом участке в два раза.

В период пандемии замечен рост количества командировок в Симферополь. По сравнению с весной прошлого года, в апреле и мае 2020, в два раза увеличилось количество деловых путешествий в Симферополь.

В Симферополе перекроют дороги из-за трехдневной репетиции парада. В крымской столице 16, 18 и 20 июня пройдут репетиции парада в честь 75-летия Победы, сообщает пресс-служба администрации города.

Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам. Оператор железнодорожных перевозок в Крым – компания «ГрандСервисЭкспресс» (ГСЭ) – запускает поезда по новым маршрутам с конца июня.

Водный кризис
В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

В Крыму заявили, что придумали еще один способ как напоить водой засыхающий полуостров

Автоматическую систему подачу воды, более 60 км автодорог и оптическую линию связи построят в Крыму для обеспечения подачи воды в восточные районы полуострова, которые испытывают водный дефицит, сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

Коронавирус в Крыму
Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

Несмотря на рост числа заражений в Крыму готовятся к очередному этапу снятия ограничений

В Правительстве Крыма обсудили очередное снятие ограничений и внесение изменений в Указ Аксенова о режиме повышенной готовности.

Коронавирус в Крыму
Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом

Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом

В Крыму на фоне роста выявляемости коронавируса отменен режим самоизоляции.

Коронавирус в Крыму
Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации