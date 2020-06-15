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Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновила работу
С сегодняшнего дня, 15 июня, канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» возобновила работу. Об этом сообщил оператор ООО «Стартинвест».
Специалисты лаборатории провели визуальный контроль механизмов и вагонов, проверили все крепления. С помощью ультразвукового прибора «просветили» более 20 валов, убедившись, что в них отсутствуют какие-либо трещины или другие дефекты.
Провели замеры скорости, ускорения, замедления, аварийного торможения.
В соответствии с техническими требованиями канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» подвергается динамическим испытаниям в условиях максимальных нагрузок.Так, грузоподъемность одного вагона 3 200 кг, но в него загружают бетонные блоки массой 4 000 кг. С таким грузом вагон проходит три полных цикла на максимально допустимой скорости с применением аварийного торможения. Во время этого испытания специальные приборы производят замеры и контролируют, как ведут себя механизмы.
Если уж в таких, можно сказать, экстремальных условиях все системы работают, как положено, то в штатном режиме ее надежность и безопасность тем более не вызывают сомнений.
— Мы провели освидетельствование канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», — сообщил начальник специальной государственной диагностической лаборатории Валентин Мельников, — и выдали заключение, что ее техническое состояние соответствует всем нормам и требованиям. Канатная дорога готова к работе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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