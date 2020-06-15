Какой сегодня праздник 15 июня

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Сегодня, 15 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Начало Петрова поста

Петров и Павлов (Апостольский) пост раньше называли постом Пятидесятницы. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».

Пост начинается в понедельник, ровно через неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились, подготавливая себя для Евангельской проповеди.

Длительность Петрова поста зависит от дня празднования Пасхи: самый продолжительный пост может длиться шесть недель, а самый короткий — восемь дней.

Международный день прогулки

Весьма необычный праздник и весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования – 15 или 19 июня.

Итак, Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

Вьюн Зеленый

Народный праздник «Вьюн Зеленый» отмечается 15 июня (по старому стилю - 2 июня). Православная церковь в этот день чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: «Никифор дубодер», «Вьюнец», «Вьюнишник», «Зеленые святки». В этот день поздравляли пары, сочетавшихся браком в текущем году. Хозяйки украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай.

Также сегодня, 15 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день ветра (Global Wind Day)

- Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

- День памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского

- День государственного флага Армении

- День национального спасения в Азербайджане

- Международный день мотоциклиста (Ride to Work Day)

- Праздник мужских недостатков

- День придумывания новых созвездий

- День пива (Beer Day Britain) в Великобритания

- День силы улыбки (Smile Power Day) в США

- День инженера в Италии

- День фотографии природы (Nature Photography Day) в США

- День посадки деревьев в Коста-Рике

- День национального флага Дании

- День омара (National Lobster Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Юлиания, Константин, Александр, Никифор, Андрей, Дмитрий, Мария, Марин.

Что происходило 15 июня в прошлые годы

313 - византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность.

1300 - в правительство Флоренции вошел поэт Данте Алигьери.

1502 - Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

1580 - английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды.

1616 - открылась первая в Канаде школа для индейцев.

1752 - Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

1763 - Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.

1844 - Чарльз Гудиер запатентовал способ вулканизации резины.

1846 - Британия и США подписали Орегонский договор, по которому граница между США и Канадой устанавливалась по 49-й параллели.

1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

1907 - начала свою работу II мирная конференция в Гааге, в которой приняли участие представители 44 стран. Ее созыв вновь был предпринят по инициативе России.

1911 - в США основана компания «Computing-Tabulating-Recording Company», известная сегодня под именем IBM.

1924 - компания «Форд» произвела свой 10-миллионный автомобиль.

1954 - учреждение УЕФА.

1956 - впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни.

1963 - Китай обвинил СССР в «измене мировой революции».

1986 - газета «Правда» объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.

1992 - в Трентоне (Нью-Джерси) вице-президент США Дэн Куэйл «сел в лужу», проводя показательный урок в начальной школе и неправильно написав слово «potato» («картофель»).

2008 - в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 июня. Какие праздники будут завтра?

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