Бывший вице-спикер Госдумы России рвется в губернаторы Севастополя

Бывший депутат Госдумы Александр Романович станет кандидатом на должность губернатора Севастополя от партии «Справедливая Россия» на предстоящих выборах. Его кандидатура утверждена на партконференции региональной организации, которая прошла накануне.

«(Выбран) Романович Александр Леонидович, советник (руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергея) Миронова, депутат Государственной Думы VI созыва, хороший человек, полковник запаса», – сообщил председатель регионального отделения «Справедливой России», депутат Заксобрания Евгений Дубовик «Новому Севастополю».

Он выразил мнение, что главой города должен быть не местный житель, а человек, у которого есть федеральная поддержка. «По крайней мере, в ближайшие пять лет, наверное, должен быть человек с хорошей поддержкой. Как только наш бюджет будет (в объеме) 61 млрд рублей из наших доходов, тогда можно будет рассуждать о том, что замечательный, хороший человек севастополец готов руководить (городом)», – отметил Дубовик.

Романович в VI созыве Госдумы был вице-спикером.

Выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября.

Ранее севастопольское отделение партии «Единая Россия» выдвинуло в качестве кандидата на предстоящие выборы и.о. губернатора Михаила Развожаева.

Городское отделение КПРФ – депутата Заксобрания Романа Кияшко.

ЛДПР – вице-спикера Заксобрания Илью Журавлева.

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