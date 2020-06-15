Бывшего начальника водоканала Алупки будут судить за взятку

Бывший начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства государственного унитарного предприятия Республики Крым «Водоканал ЮБК» предстанет перед судом за получение взятки.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что местная жительница обратилась к знакомому за содействием в получении техусловий для присоединения к системам водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал ЮБК» ее земельного участка в поселке Кацивели. Действующий на тот момент начальник Алупкинской службы водопроводно-канализационного хозяйства ГУП «Водоканал ЮБК» за ускорение этого процесса решил через посредника получить с гражданки взятку», – сообщила Постнова.

Бывший руководитель обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере. «В ходе следствия сотрудниками следственного отдела по Ялте собрана достаточная доказательственная база в отношении обвиняемого. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении посредника ранее было направлено в суд, где в настоящее время рассматривается», – отметили в СК.

Бывшего руководителя Алупкинской службы водоканала задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2019 года. Задержание проходило после того, как посредник получил от представителя гражданки 60 тысяч рублей и передал их часть начальнику службы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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