Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Можно практически все: Крым входит в сезон на фоне роста заражений коронавирусом ● В Севастополе за сутки выявили два новых случая COVID-19 ● Москвич, медик и «случайные» больные: подробности о зараженных в Крыму ● В Крыму снизилось число новых случаев заражения коронавирусом ● В Крыму закрыли на изоляцию собаку женщины, которая лечилась от COVID-19
Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь
фото © rbc.ru
В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.
По словам врио губернатора Михаила Развожаева, мужчина не сдал тест на коронавирус на въезде в город, как это положено по правилам, а сделал вид, что возвращается домой из другого города Крыма.
«На QR-код подложил старую свою страничку из паспорта, где у него севастопольская прописка, а не петербургская. Проехал как будто он просто возвращается, как будто съездил по делам в Крым. Потом ему стало плохо, он пошел сам сдал тест в частной лаборатории и только после этого, убедившись, что это коронавирус, когда ему совсем поплохело, поехал в инфекционную больницу, где все манипуляции вскрылись», - рассказал Развожаев.
Мужчине будет выписан штраф за нарушение указа губернатора.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Севастополе 187 заболевших COVID-19 с начала года. Обязательная обсервация для приезжих из других регионов отменена, но на въезде в город необходимо сдать тест на коронавирус.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Москвич, медик и «случайные» больные: подробности о зараженных в Крыму. За последние сутки выявлено семь новых зараженных коронавирусной инфекцией в Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и Белогорском районе.
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