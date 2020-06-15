Больной COVID обманом пробрался через блокпост в Севастополь

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В правительстве Севастополя рассказали, как человек, больной COVID-19 обманом проехал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, мужчина не сдал тест на коронавирус на въезде в город, как это положено по правилам, а сделал вид, что возвращается домой из другого города Крыма.

«На QR-код подложил старую свою страничку из паспорта, где у него севастопольская прописка, а не петербургская. Проехал как будто он просто возвращается, как будто съездил по делам в Крым. Потом ему стало плохо, он пошел сам сдал тест в частной лаборатории и только после этого, убедившись, что это коронавирус, когда ему совсем поплохело, поехал в инфекционную больницу, где все манипуляции вскрылись», - рассказал Развожаев.

Мужчине будет выписан штраф за нарушение указа губернатора.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Севастополе 187 заболевших COVID-19 с начала года. Обязательная обсервация для приезжих из других регионов отменена, но на въезде в город необходимо сдать тест на коронавирус.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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