Коронавирус в Крыму
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Без анкет, но с масками: как изменится работа аэропорта Симферополь
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В терминале аэропорта Симферополь с 15 июня снимают часть работавших ранее мер предосторожности: у прилетающих граждан больше не будут проверять документы, заполнять анкеты также не понадобится, пояснили в пресс-службе аэропорта.
Вместе с тем все прибывшие на территорию Крыма авиапассажиры по-прежнему будут проходить термометрию через дистанционный стационарный тепловизор, установленный в зоне прилета.
«Пассажиры с температурой тела выше 37 градусов Цельсия, выявленные при термометрии прилетевших рейсов, будут направлены на обследование в медицинские учреждения», - пояснили в аэропорту, добавив, что температуру будут мерить и у всех посетителей аэропорта при входе в здание терминала.
Обязательным пока что остается соблюдение дистанции в полтора метра и ношение медицинских масок, которые также можно приобрести в торговых точках в зале аэропорта. При этом медицинские маски обязательно должны использоваться даже на открытых площадках авиаузла.
«При недомогании пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться за квалифицированной помощью в медпункт, который расположен на первом этаже общедоступной зоны терминала», - напомнили в пресс-службе.
В Республике Крым с 15 июня отменяется режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также обязательная обсервация для всех граждан, прибывших из других регионов России. Кроме того, с 15 июня возобновляют работу некоторые объекты массового обслуживания людей: кафе и рестораны, музеи, ледовые площадки, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, индивидуальные тренировки в тренажерных залах и фитнес-клубах, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников, солярии и спа-салоны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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