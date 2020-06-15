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Власть

Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское ВНО онлайн

10:09 понедельник, 15 июня 2020

Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское Внешнее независимое оценивание (ВНО) онлайн.

Об этом сообщает Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Сообщаем, что пробное ВНО 15 и 17 июня состоится в онлайн режиме. Присутствие учеников на пунктах проведения тестирования не требуется. Соответствующие изменения в условия проведения ВНО были приняты правительством», – говорится в сообщении.

15 и 17 июня все ученики смогут загрузить задачи для ВНО на своих информационных страницах, выполнить тестовые задания и заполнить бланки ответов. До 19 июня ученики должны внести свои ответы в сервис определения результатов и получить свои результаты по итогам тестирования.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.

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