Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское ВНО онлайн

Абитуриенты из Крыма могут пройти украинское Внешнее независимое оценивание (ВНО) онлайн.

Об этом сообщает Минреинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Сообщаем, что пробное ВНО 15 и 17 июня состоится в онлайн режиме. Присутствие учеников на пунктах проведения тестирования не требуется. Соответствующие изменения в условия проведения ВНО были приняты правительством», – говорится в сообщении.

15 и 17 июня все ученики смогут загрузить задачи для ВНО на своих информационных страницах, выполнить тестовые задания и заполнить бланки ответов. До 19 июня ученики должны внести свои ответы в сервис определения результатов и получить свои результаты по итогам тестирования.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня.

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