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Зубков оценил потери бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей
фото © Новости Крыма
Владелец зоопарка «Сказка» в Ялте и парка львов «Тайган» в Белогорском районе Олег Зубков оценил потери своего бизнеса из-за закрытия парков в 100 миллионов рублей.
«Совокупные потери ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Тайган» составили более 100 миллионов рублей, 25-26 миллионов рублей в месяц – это только содержание парка «Тайган» с базой кормления и прочими расходами по содержанию огромной коллекции. Но слава Богу, что есть резервы, которые были созданы для развития парков, а теперь мы их просто проедаем, чтобы сохранить парки. И это только прямые наши затраты, убытки, а упущенную выгоду мы и не считали. Мы выжили – это главное, но непонятно, когда эта истерия с короновирусом уляжется», – сказал Зубков.
При этом бизнесмен отметил, что «ни один сотрудник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Тайган» не был уволен».
«И на зарплату коронавирус тоже не повлиял. Мы обслуживаем территорию, работаем в обычном режиме, никто у нас не заболел, соблюдали масочный режим, проводили дезинфекцию», – добавил Зубков.
В конце мая суд продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.
В Ялте 1 июня открылся зоопарк «Сказка».
Ранее Зубков сообщил, что намерен возобновить строительство нового парка развлечений в Крыму – «Белая скала».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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