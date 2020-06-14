Зубков: Это будет самый провальный сезон

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Актеры театра могут разойтись по домам, а вот животных из зоопарка в отпуск не отправить – расходная часть и потребности в корме остаются всегда.

Так рассуждает о пережитом карантине и вынужденном закрытии парка львов «Тайган» его собственник и хозяин ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков. Он уже оценил потери бизнеса за период простоя – около полугода, сначала из-за судебных разбирательств, позже из-за ограничительных мер в связи с угрозой COVID-19. Оценил крымский бизнесмен и перспективы туристического сезона 2020 года на полуострове.

– Истерика с пандемией откинула нас назад, это колоссальные убытки. Совокупные потери ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Тайган» составили более 100 миллионов рублей, 25-26 миллионов рублей в месяц – это только содержание парка «Тайган» с базой кормления и прочими расходами по содержанию огромной коллекции. Но слава Богу, что есть резервы, которые были созданы для развития парков, а теперь мы их просто проедаем.

И это только прямые наши затраты, убытки, а упущенную выгоду мы и не считали. Мы выжили – это главное, но непонятно, когда эта истерия с короновирусом уляжется. Теперь уже ясно, что и сезона курортного не будет, а осень и зима, очевидно, будут самыми тяжелыми в истории нашего парка.

Но ни один сотрудник ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Тайган» не был уволен, традиционно уходят только сезонные работники. Напротив, в кризисный период я привлекаю людей для обслуживания животных и территорий. И на зарплату коронавирус тоже не повлиял, мы работаем в обычном режиме, никто у нас не заболел, соблюдали масочный режим, проводили дезинфекцию.

В начале июня открылся зоопарк «Сказка», теперь работает и парк «Тайган». Парки, зоопарки менее опасны для распространения любой инфекции, нежели магазины и общественный транспорт. Да, конечно, у нас масочный режим, есть дезинфекторы, мы смотрим за соблюдением дистанции. Надо же когда-то включать мозги и понимать, что на огромной территории, на свежем воздухе могут гулять люди, соблюдая правила.

– Из-за неразберихи, из-за отсутствия четких команд, из-за ситуативных решений, которые без конца принимает правительство, нет четкой картины сезона. Но люди заранее планируют свой отдых, заранее покупают билеты, и с вероятностью 90 процентов можно говорить о срыве сезона в Крыму. Это будет самый провальный сезон за последние 10-15 лет. Люди боятся ехать в неизвестность, боятся попасть в обсерватор.

Да еще и заявления главы республики в духе: «не езжайте к нам, вы – нежелательные гости» и так далее. Он отбил последние надежды у предпринимателей, которые думали, что правительство что-то сделает для сезона.

Мы поняли, что потеряли май и июнь, но если бы сегодня были четкие однозначные команды о том, что открывают санаторно-курортные комплексы, детские лагеря, ситуация изменилась бы.

В отсутствии возможности ехать за границу, в Крыму мог бы получиться прекрасный сезон даже за два месяца – июль, август. Но теперь мы войдем в банкротство многих предприятий. Я уверен, что после 15 июня пойдут команды о снятии ограничений, но когда 10 раз говорили: не приезжайте, а теперь зовут в гости, то настроения уже нет, люди и на даче отдохнут.

– Я думаю, что истерика с короновирусом в Крыму связана отчасти с тем, чтобы не открывать полуостров. Дело в том, что вторая проблема Крыма, после коронавируса, – это вода. Когда включатся все гостиницы и санатории, то воды физически не хватит. Если сейчас мы подойдем к Тайганскому водохранилищу, Белогорскому, то увидим абсолютный минимум воды. Да и Симферопольское водохранилище – все прекрасно видят минимумы, которые обычно бывают в августе. Сегодня мы такую ситуацию имели в мае.

Но у парка «Тайган» есть свой резервуар и нам удалось накопить запас воды, учитывая, что мы не работали и не было дополнительных расходов на гостиницу, кафе, например. Мы получили спецводопользование, оформили разрешение на забор воды из Белогорского водохранилища, за три километра с помощью трех насосных станций качаем воду в парк.

А вот у Крыма будут очень большие проблемы с водой, все потуги правительства не приводят к желаемым результатам. Расчеты ученых и многомиллиардные затраты не оправдываются – мы до сих пор пользуемся только тем, что было накоплено за украинские времена в этих водохранилищах. Нам за пять лет везло – не было засухи, но теперь о себе напоминает вот эта периодичность. Вода для Крыма – это жизнь, мои прогнозы оправдываются и, несмотря на обильные осадки, которые были в последние недели, они вряд ли спасут катастрофическое положение.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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