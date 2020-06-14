Жители нескольких домов Феодосии оказались «замурованы» в своем жилье

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Жители нескольких домов по улице Степаняна в Феодосии пожаловались на то, что их собираются оставить без проезда и подхода к собственным домам.

Конфликтная ситуация сложилась между жителями трех квартир на земле многоквартирных домов (улица Первушина 12/5, улица Степаняна 23/4 и 23/2) и владельцем земельного участка по улице Первушина, 14.

Это территория бывшего военного городка «Полтавский». Земельный участок по адресу улица Первушина, 14 был выделен в 2005 году без согласования с жителями окрестных домов на сессии Феодосийского городского совета на месте, где до этого располагался большой двор с детской площадкой.

По этому участку осуществляется подъезд к квартирам 23/4 по улице Степаняна и 12/5 по улице Первушина, проходят коммуникации. В 2008 году у участка появилась новая хозяйка. Жители обратились за помощью к главному архитектору Феодосии Е.Ф.Заброде. От Е.Ф.Заброды 27.01.2009 года жители двора получили официальный ответ, в котором, в том числе, сказано: «Территория, на которой находится участок, находящийся в собственности (…), относится к свободным землям городского совета и не является двором указанных в Вашем письме домов. Кроме того часть этой территории самовольно захвачена жильцами этих домов без оформления правоустанавливающих документов».

Далее в ответе Е.Ф.Заброды сказано, что с владелицей нового участка на Первушина, 14 проведена работа, в результате которой она готова уступить часть своего участка для организации общих проездов и прохождения коммуникаций. Планировочная документация для этого уже разрабатывается. Документацию разработали, составили новый генплан участка, на котором оставлен проезд к домам Жители, доверившись ответу начальника Управления архитектуры и градостроительства Феодосии Е.Ф.Заброде, подписали разрешение на застройку нового участка на обратной стороне генплана.

Вместо застройки владелица участка в 2015 году продала его новому хозяину, с которым территориальный конфликт разгорелся с новой силой. Новый владелец оформил все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ. Только теперь граница участка проходит вплотную к соседним домам, перекрывая им не только проезд, но и проход. Кто и по какой причине изменил план, не поставив в известность жильцов соседних домов, неизвестно. Новый владелец сделал запрос в Государственный комитет государственной регистрации и кадастру Республики Крым, из которого получил ответ: «… установлено, что сведения о земельных участках, расположенных по ул.Степаняна, 23 и ул.Первушина, 12 в г.Феодосия в Едином Государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Вид разрешенного использования земельных участков не установлен, сведения о каких-либо правах отсутствуют». Также в ответе сказано, что в указанных домах обнаружено самовольное переустройство и перепланировка. Ответ от 4 июня 2020 года. В то же время, владелица квартиры 4 дома 23 по улице Степаняна предоставила редакции Свидетельство о государственной регистрации права на землю, где сказано, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 24.06.2016 г. об этом сделана запись регистрации. У других жильцов тоже есть документы. Они не переоформлены до конца по всем правилам российского законодательства, но они есть. Таким образом, одни документы противоречат другим, и люди никак не могут договориться.

Участок с 2015 года пустовал, но месяц назад новый владелец начал строительные работы и первым делом решил перенести забор, который до этого момента располагался по границе, обозначенной на генплане 2009 года, и оставлял удобный проезд соседям. Жильцы пострадавших домов собрали 69 подписей и в мае 2020 года направили жалобу на владельца участка в прокуратуру Феодосии.

Ответ пока не получили. Несколько дней назад владелец участка начал перенос забора, фактически замуровав людей в своих домах. Жители вызвали полицию и представителей администрации, встреча состоялась на проблемном участке вместе с его хозяином. Представитель полиции и сотрудники администрации посоветовали жителям как можно скорее дооформить документы на землю и обращаться в суд, где и должны разбираться – кто прав, а кто нет. Жители согласны, но суд – дело долгое, а забор, преграждающий им проход к собственным домам, уже стоит.

Люди просят на время судебные разбирательств, приостановить стройку, но представитель администрации заявил, что это не входит в их компетенцию, так как спорная территория является частной собственностью. Единственный выход - договориться с новым владельцем участка по-хорошему. Но новый владелец считает себя правым, и договариваться ни с кем не хочет и не будет, его все устраивает. Таким образом, до принятия решений административными и судебными органами, несколько семей в Феодосии оказались в положении заложников.

В тексте использованы материалы: Кафа

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